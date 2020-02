Calciatore del Novara elogia Benito Mussolini su Instagram. Lo sdegno del Pd

Bufera politica a Novara per un post su Instagram di Andrea Sbraga, difensore ventottenne del Novara Calcio, squadra militante in Lega Pro, la vecchia serie C per intenderci.



L'atleta ha pubblicato una "storia" (successivamente rimossa) in cui definisce Benito Mussolini "Grande statista lungimirante". Sbraga, alludendo alle vicende recenti dell’infezione da Coronavirus, cita una frase di un discorso di Mussolini del 1927 in cui il capo del fascismo diceva "nei prossimi decenni i cinesi invaderanno il mondo con prodotti a basso costo e le epidemie che coltivano al loro interno". La vicenda e’ emersa ieri nel corso del consiglio comunale. Sara Padalini, consigliere del Partito Democratico ha chiesto all'amministrazione di prendere posizione perché l'atleta indossa la maglia di una squadra che porta il nome della nostra città.