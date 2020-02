A Villalba di Guidonia Rivolta Nazionale ricorda lunedì 10 febbraio i martiri delle foibe

Foibe: io non scordo. Fra il 1943 ed il 1947 per volere del maresciallo Tito oltre 10 mila persone furono gettate vive in profonde gole chiamate Foibe in nome di una pulizia etnica che doveva annientare la presenza italiana in Istria e Dalmazia.

Un genocidio che non teneva conto di età, sesso e religione.

Il 10 febbraio 2020, in occasione della giornata del ricordo stabilita con legge numero 94/04 i militanti del movimento politico Rivolta Nazionale hanno organizzato una manifestazione a Villalba di Guidonia, in provincia di Roma, alle ore 10,00.

Il senso di questa iniziativa ci viene chiarito, con maggiori dettagli, da una nota, diffusa alla stampa, che riportiamo per intero.