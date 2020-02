Come tradizione consolidata nel tempo, i militanti della comunità di Avanguardia di Pontecagnano Faiano, comune della provincia di Salerno, nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio hanno affisso, in maniera copiosa, manifesti in ricordo delle vittime delle foibe.Un manifesto intitolato Io non scordo un popolo dimenticato da tutti, un popolo costretto a fuggire da terre sempre italiane, un popolo costretto a sopportare in dignitoso silenzio il dolore di oltre mezzo secolo di bugie storiche.Non scordo i 350 mila esuli i 20mila italiani infoibati ed uccisi.Un manifesto firmato dal nucleo salernitano di Avanguardia con tanto di runa che ho coperto per evitare le censure democratiche dei social.