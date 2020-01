Venerdì Veneziani a Napoli, al centro Pietro Golia

Tornerà a Napoli, presso il centro studi Pietro Golia, lo scrittore Marcello Veneziani che, venerdi', dalle ore 18, sara' presso la sede di via Renovella, 11, per la presentazione della sua ultima pubblicazione, "Dispera bene". Un anno dopo "Nostalgia degli dei", lo scrittore presentera' il suo nuovo libro nell'incontro che lo vedra' protagonista assieme al presidente del centro studi, Luigi Branchini, e alla giornalista Marina Simeone. Al termine della conferenza verra' infine dato spazio ad un momento di discussione e riflessione sulle tematiche affrontate.

In questo volume Marcello Veneziani propone al lettore un manuale di consolazione per reagire al declino e far nascere la fiducia dalla disperazione. Si interroga sul mondo, sul tempo, sulla politica, sull'età che avanza, rivolge una lettera a un ragazzo del duemila e una postilla a un bambino neonato. E suggerisce un quadrifarmaco per affrontare il tempo che non ci piace, curare il pessimismo, ripararsi dal potere e finire in bellezza. Un libretto d'istruzioni per smontare e rimontare la vita, accettarla ma non subirla. Cosa mettere in salvo, prima che faccia notte, sapendo che il mondo non inizia e non finisce con noi.