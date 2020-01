Tisci: caso Soleimani. Istruzioni per l'uso

Le posizioni sono tutte legittime ma:a) Soleimani era un generale e non un terrorista. Chi combatte con una divisa non è un terrorista.b) gli iraniani non sono arabi ma indoeuropeic) l'Iran ha combattuto contro i terroristi dello Stato Islamico e il califfato, Soleimani è stato uno dei protagonisti di questa guerra.d) i Musulmani non sono un unico corpus. Se non volete approfondire la storia guardate quello che sta accadendo in Libia con i Musulmani Turchi che stanno per combattere contro i Musulmani Libici che hanno invocato la guerra Santa contro i Turchi.e) Musulmano e terrorista non sono sinonimi.f) Gli Usa hanno fatto più guerre dell'Iran. Più precisamente direi che gli Usa negli ultimi dieci anni hanno fatto più guerre dell'Iran in tutta la sua storia compreso i secoli prima di chiamarsi Iran.g) l'Iran è una teocrazia ma anche l'Arabia Saudita lo è. I diritti umani, le donne, i diritti civili etc...in Arabia Saudita e in Iran sono più o meno gli stessi. In Arabia Saudita andiamo a farci le partite di pallone, in Iran le guerra. Non fatevi fottere. Nelle guerre i motivi ideologici sono sempre sovrastrutture.h) Trump non ha bisogno della guerra per vincere le elezioni, la sua popolarità è alle stelle. Certo se votassero solo Fazio e la Botteri sarebbe sempre in testa la Clinton ma loro non votano negli Usa e non contano granché neanche in Italia.i) In tutto ciò la politica estera in Italia la fa Giggino "bibitaro" Di Maio, mentre il segretario del principale partito di opposizione crede che la politica estera sia una serata alcolica tra amici dopo Milan-Napoli. Stiamo messi male.l) Nei conflitti non esiste chi ha ragione e chi ha torto né buoni e cattivi ma solo vincitori e vinti. In questo senso uccidere un generale di uno Stato legittimo è "giusto" se si vince, "ingiusto" se si perde. Direi utile o inutile per essere più chiari.m) il diritto internazionale ha più o meno lo stesso valore della dichiarazione dei diritti umani e della carta igienica. I processi per i crimini contro l'umanità sono l'uso legittimo della dichiarazione dei diritti umani e del diritto internazionale ma anche della carta igienica.n) l'unica cosa che conta è l'interesse nazionale. Abbiamo idea di quale sia il nostro interesse nazionale in queste vicende?