La Segre ce l'ha con Almirante. Suo marito no

rifiuto della senatrice Segre

Elezioni politiche 1979, lista Msi Milano-Pavia, nella lista c'è un tale Alfredo Belli Pace.Alfredo Belli Pace era un militare italiano che era stato in un campo di prigionia tedesco per non aver aderito alla Rsi, ed era il marito della sen.Segre.Era candidato nel partito di Giorgio Almirante, erede della Rsi e del fascismo seppur con la formula del "non rinnegare, non restaurare".Dedicato a tutti quelli che fuori tempo massimo riscoprono l'antifascismo e dividono il mondo in maniera manichea tra "buoni" e "cattivi".La storia è un po' più complicata.