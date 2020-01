Jabreal divide Forza Italia. Gasparri: no ai comizi a Sanremo. Sgarbi: venga

"Ho preso nei giorni scorsi pubblicamente una posizione critica sulla ipotizzata presenza di Rula Jebreal al Festival di Sanremo. Sostenevo e sostengo che i suoi prevedibili comizi sono del tutto estranei a quella che dovrebbe rimanere una rassegna musicale, anche se nel recente passato è stato usata perfino per propagandare l’effigie del terrorista Guevara. La Jebreal più volte ha parlato con toni inaccettabili dell’Italia, pur ospitale e generosa con lei. Le sue sparate su un presunto razzismo sono inaccettabili e sono certamente estranee a un evento dedicato allo spettacolo e alla musica, importante anche per i bilanci economici del servizio pubblico". Lo dichiara in una nota Maurizio Gasparri (FI) in merito alla possibile presenza della giornalista sul palcoscenico dell’Ariston.

Per Gasparri, "la Jebreal ha mille luoghi in Italia e nel mondo, in tv o dove preferisce, per esprimere le sue discutibili opinioni, confrontandosi in luoghi diversi da un popolare concorso canoro, che non deve essere trasformato in un palco per comizi. Come membro della vigilanza Rai ho espresso in pubblico, oltre che nelle sedi competenti, la mia opinione, che confermo e rivendico. La Rai ha ogni giorno spazi di informazione su tutte le reti, nei quali la Jebreal come chiunque, in contraddittorio e senza monologhi in luoghi destinati alle canzoni, può esprimere le proprie opinioni. Il vittimismo della polemista del tutto fuori luogo".