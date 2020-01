Insulti contro la ragazza cinese di due bulletti: si lavora sulle videoriprese

di Padova per dare un volto e un nome ai due bulli - probabilmente italiani, e minorenni - autori di un atto di razzismo su un treno regionale ai danni di una studentessa 19enne di origini cinesi. La giovane li aveva incrociati alla stazione di Mestre. E da qui partiranno i controlli sui frame degli impianti di videosorveglianza. Il treno regionale sul quale la ragazza stava viaggiando, per tornare a casa, a Badia Polesine (Rovigo), non era infatti dotato di telecamere.

Gli agenti passeranno al setaccio allo stesso modo quelle della stazione di Padova, dove i due sono scesi, dopo aver riempito la studentessa di insulti, anche sessisti, e di sputi. La 19enne, che studia all’Università Ca’ Foscari di Venezia, non ha ancora presentato formale denuncia. Ma oltre alla Polfer anche Trenitalia - che ha espresso solidarietà alla giovane - ha avviato controlli per giungere all’individuazione della coppia di teppisti.

"A questo punto non ho più tollerato e ho iniziato a rispondere a tono" ha raccontato la ragazza, confessando come non fosse la prima volta che riceveva offese razziste. Sulla carrozza c’era un altro passeggero, un giovane che però ha preferito restare in disparte. Prima di scendere alla stazione di Padova i due prepotenti - che secondo la vittima avevano non più di 16 anni - si sono macchiati dell’episodio più grave, spuntando addosso alla ragazza. Lei stessa ha pubblicato sul profilo Fb una foto degli sputi sul pavimento.