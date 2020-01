Ergastolo a Cavallini per la strage di Bologna. Come previsto ...

Sono bastate poco più di sei ore in camera di consiglio per condannare all'ergastolo per la strage di Bologna Gilberto Cavallini. Una condanna annunciata. Al momento della lettura della sentenza l'ex terrorista dei Nar, in regime di semilibertà, non era in aula. In precedenza aveva parlato, caso raro, con i giornalisti abbastanza a ruota libera, a partire dalle recenti accuse rilanciate dai Ros dei Carabinieri sulla sua presunta responsabilità nell'uccisione del presidente della Sicilia, Piersanti Mattarella, fratello del capo dello Stato Sergio. Per il delitto, commesso il 6 gennaio 1980, Cavallini è stato già assolto.

"Il fatto dell'omicidio di Piersanti Mattarella che viene rispolverato oggi è veramente strumentale e pretestuoso. Questa storia nasce dalla coincidenza del quarantennale della morte di questo pover'uomo con la settimana in cui si chiude questo processo, questo ha giocato a mio sfavore perché, chiaramente, l'hanno caricato di significati che poi sono trasmigrati anche in quest'aula e forse è stato anche fatto solo per quello". Così Gilberto Cavallini, in attesa della sentenza ha replicato ai giornalisti. "Ma tutto - precisa - parte da un'indagine dei carabinieri che attestano, tramite una perizia, che il calibro della pistola che ha ucciso il giudice Mario Amato è lo stesso di quella che ha ucciso Mattarella ma non che è la stessa pistola. Siamo alla follia". "Io ho conosciuto Valerio Fioravanti - racconta - nel corso di una rapina a Tivoli, avvenuta nel novembre del 1979 [in realtà è l'11 dicembre 1979], poi l'ho perso di vista. Sono andato a raccoglierlo a Roma dopo l'omicidio Leandri, ammazzato al posto dell'avvocato Arcangeli, e qui siamo ai primi di dicembre [in realtà è il 17 dicembre]. Io sono andato a Roma e un amico mi ha detto che su quella macchina c'era anche Valerio. Allora ho pensato: 'Beh allora è meglio che lui cambi aria e l'ho ospitato a Treviso'. Ma può essere normale e logico che due persone che cominciano a frequentarsi quotidianamente 20 giorni prima del 6 gennaio si mettano d'accordo per andare in Sicilia ad ammazzare il presidente della Regione? E su ordine di chi? La mafia affiderebbe a un ragazzino di 22 anni un omicidio di questo genere? Anche coi tempi siamo al paradosso.