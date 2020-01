Bagarre ad Acca Larentia tra intimidazioni alle giornaliste e polemiche generazionali

Tensioni e polemiche per la commemorazione di ieri sera ad Acca Larentia. Prima con un'intimidazione verso due videoreporter di agenzia e poi con una polemica tra "gestori della piazza" e vecchia guardia che è rimbalzata sui social

IL DIVIETO DI RIPRESA - "Non so che devo fa, non le potete fa queste riprese. Adesso te la spacco, guarda che te la spacco", così un dirigente di CasaPound si è avvicinato minacciosamente a due giornaliste videomaker di LaPresse e di Alanews presenti alla commemorazione del 42esimo anniversario di Acca Larenzia. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine l'uomo si è divincolato per andare incontro alla telecamera di Alanews e occludere con violenza la ripresa: "Sta ancora a riprende'". Intimidito anche un giornalista del Tg3 che stava riprendendo la scena con il cellulare: "Guarda quell'altro col telefono", ha detto.

Immediata la solidarietà di sindacato e ordine dei giornalisti, del sottosegretario all'Editoria Martella, del deputato pd Fiano





Ma nell'ambito della fascisteria il tema veramente appassionante è il secondo casus belli, con un addetto al servizio d'ordine che ha intimato bruscamente il silenzio a camerati della "vecchia guardia".





L'OBBLIGO DEL SILENZIO - In riferimento ai fatti di Acca Larentia, di ieri sera, intervengono Pino Petruccelli Bernardo Pino che rilanciano un commento di Mario Tuti ed esprimono solidarietà e vicinanza al Camerata Giancarlo Monti.





Parlo per me e senza alcuna pretesa. Forse ci meritiamo davvero che ci dicano di stare zitti, ma che ce lo dicano, nella nostra coscienza, i camerati caduti, ai quali non siamo stati capaci di dare giustizia.

Questo mi rende amara la vecchiaia, perché noi che abbiamo vissuto quegli anni fummo in grado di rispondere ai colpi dei nemici - e lo facemmo pur rischiando la pelle e la galera. Ora invece, pur sapendo quello che andrebbe fatto, siamo qui inerti, a lamentarci... E non è tanto l'affievolirsi delle forze ma della volontà, che mi amareggia... Mario Tuti