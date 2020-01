5 gennaio 1919, nasce in Baviera il partito dei lavoratori tedeschi (DAP)

Questi i primi punti del programma:Il programma del Partito Tedesco dei Lavoratori risponde alle esigenze del nostro tempo. I capi respingono l'idea di aggiungere nuovi scopi ad esso dopo che quelli in esso formulati siano stati raggiunti, soltanto allo scopo di rendere possibile il sopravvivere del partito, mediante una insoddisfazione delle masse artificialmente alimentata.1) Noi vogliamo la fusione di tutti i tedeschi in una grande Germania sulla base del diritto d'autodecisione dei popoli.2) Vogliamo l'equiparazione dei diritti del popolo tedesco di fronte a quelli delle altre nazioni e la soppressione dei trattati di Versailles e di St. Germain.3) Vogliamo Terra e Spazio per l'alimentazione del nostro popolo e la vita del nostro eccesso di popolazione.4) Cittadino può essere soltanto colui che fa parte del popolo (Volksgenosse). Volksgenosse può essere soltanto colui che e di sangue tedesco, senza riguardo alla confessione. Nessun ebreo pertanto può far parte del popolo.5) Chi non è cittadino deve poter vivere in Germania soltanto come ospite e pertanto sottostare alla legislazione che regola gli stranieri.E' interessante notare che il Dap nasce prima dei Fasci di combattimento (così come la trasformazione in Nsdap precede quella del movimento sansepolcrista in Partito nazionale fascista, che data al novembre 1921) e che la componente socialista e proletaria è notevole sin dalle origini. Così come sin dai primi punti del programma emergono la visione razzista, xenofoba e antisemita del movimento.