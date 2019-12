Sondrio, odio in pronto soccorso contro la nigeriana che perde la neonata

Una madre disperata per la morte della sua bambina di 5 mesi che urla di dolore nella sala d'attesa. Peccato che al dolore della donna i presenti in sala abbiamo risposto solo con commenti razzisti. E’ successo la mattina di sabato scorso, 14 dicembre a Sondrio, dove la mamma della piccola si è rivolta al pronto soccorso perché la bimba non respirava normalmente. Purtroppo i medici non hanno potuto salvare la bimba, in arresto cardiocircolatorio, e la madre ha iniziato a urlare e piangere la sua disperazione.

Da qui gli insulti razzisti dei presenti testimoniati da una giovane, che era al pronto soccorso

per un malore e che poi ha denunciato la vicenda su Facebook. "Dalla sala d’attesa iniziano commenti di ogni tipo. Chi parla di riti tribali, chi di satanismo, chi di scimmie, chi di ’tradizioni loro’, chi di manicomi. Giudizi, parole poco appropriate, cattiveria, tanta - ha spiegato la ragazza sui social -. La tristezza ha iniziato a invadermi. Nel frattempo ho sperato più che mai che calasse il silenzio fra le voci insopportabili e malvagie di quegli individui. E invece no - prosegue la ragazza su Facebook -, anche di fronte alla morte di un’innocente, le voci hanno continuato. La più tremenda è stata: ’Tanto loro ne sfornano uno all’anno’. Siete davvero schifosi".