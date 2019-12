La destra sociale napoletana ricorda Italo Sommella

In occasione del quarantatreesimo anniversario della tragica scomparsa di Italo Sommella, storico militante di destra, animatore della piazza "nera" ed ideatore del Centro Iniziative Sociali, presso la sala convegni de La Nuova Controcorrente sita in via Carlo De Cesare al numero civico 11, a Napoli, si è svolto un convegno intitolato Movimenti politici e di piazza dagli anni 70 ad oggi, da Lotta di Popolo al Centro Iniziative Sociali, passando per Controcorrente ed i movimenti meridionalisti identitari.

Sono intervenuti, in qualità di relatori, Francesco Rigo, Giovanni Papa, già consigliere comunale di Napoli per il Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, l'onorevole Bruno Esposito, già consigliere regionale di Alleanza Nazionale durante il governo Rastrelli, l'architetto Nando Dicè presidente del movimento identitario Insorgenza Civile, moderati da Maurizio Ruggiero.

Maurizio Ruggiero, nel suo breve intervento, ha ricordato la figura di Italo Sommella, militante di destra, ideatore del Centro iniziative sociali nato in contrapposizione con le gerarchie ufficiali del partito poco incline ai cambiamenti della complessa società partenopea e della sua gioventù.

Un commosso Francesco Rigo ha ricordato il fratello e il camerata Italo Sommella nel quarantatresimo anniversario della sua tragica scomparsa. Un autentico leader di piazza che ha insegnato alle giovani generazioni la cultura del sociale, dell'impegno politico nei quartieri popolari della città avendo come unico riferimento il popolo partenopeo.

Giovanni Papa ha ricordato il triste giorno della dipartita di Italo Sommella, notizia avuta in federazione da Peppe Sollazzo, che rappresentò la fine di una esperienza, quella del Centro di Iniziative Sociali di una autentica destra sociale, nazionale e popolare

Noi dobbiamo andare avanti e oltre, seguire le nostre giuste idee e non i partiti.

Un tempo la lotta politica era una lotta di idee e di diverse visioni del mondo, tra sinistra e destra, ora la lotta è tra le èlite, sostenute dalle sinistre, dal mondo finanziario, dalle lobbies, dai gruppi di pressione ed il popolo. Noi abbiamo il dovere morale di stare con il popolo.