Ezra Pound, così la narrazione mainstream narcotizza il suo legame col fascismo

Il lungo "lancio" con cui l'Ansa presenta un documentario di Rai Storia su Ezra Pound in programma domani sera, ci restituisce con precisione la narrazione mainstream sul poeta "maledetto" che circoscrive e ridimensiona il suo legame con il fascismo e con il Duce.





Ezra Pound, nato il 30 ottobre 1885 e scomparso l’1 novembre 1972, è stato un grande e controverso poeta americano. Iniziatore di movimenti d’avanguardia come l’Imagismo ed il Vorticismo, Pound lascerà un segno incancellabile nella cultura inglese, come ha fatto Einstein per la fisica. A lui è dedicato il documentario di Bruno Testori, con la consulenza storica del professor Francesco Perfetti e quella letteraria del professor Massimo Bacigalupo "Ez for Prez. Storia di Ezra Pound" in onda in prima visione domani alle 21.10 su Rai Storia.

Nel 1908 Pound approda a Venezia per fare una vita da poeta e prende le distanze dalle sue radici, dove nessuno è in grado di insegnargli a scrivere. Sceglie l’Europa quale terra fertile di cultura e tradizioni. Un modello per gli Stati Uniti, fondato sulle opere di grandi letterati come Dante e Guido Cavalcanti.

Attratto dal suo fervore culturale, da Venezia Pound si trasferisce a Londra che - diceva - "era il centro creativo per scrittori in lingua inglese. Detti una serie conferenze sui poeti trobadorici. Nel pubblico c’era l’amica di W.B.Yeats, che divenne poi mia suocera". Olivia Shakespeare diventa il trampolino per l’ingresso di Pound nel mondo letterario londinese. Il sostegno editoriale del poeta americano prosegue con James Joyce, mentre a Parigi Pound incontra Gertrud Stein e insieme sostengono un discepolo d’eccezione come Ernest Hemingway. Dopo Parigi, Pound lascia questo mondo che lo distraeva e cerca un luogo più tranquillo dove insediarsi. Alla fine decide che il posto ideale è Rapallo.