Anche l'aggressore di hannukkah ha legami con la setta degli ebrei neri

L’autore dell’attacco con un machete nella casa di un rabbino a Monsey è stato formalmente accusato di crimini d’odio dalla procura federale di New York per aver ferito cinque persone. L’incriminazione cita un diario rinvenuto nella sua abitazione nel quale l’accusato - il 37enne afroamericano Grafton Thomas- esprime opinioni antisemite.

Nell’auto a bordo del quale Thomas è stato arrestato si trovavano il machete insanguinato e un cellulare sul quale erano state effettuate ricerche con le frasi: "templi ebraici tedeschi nelle vicinanze" e "perché Hitler odia gli ebrei".