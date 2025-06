Parigi impazzisce per la Champions: 2 morti, 559 arresti

Almeno due persone hanno perso la vita e 559 sono state arrestate a Parigi in una note di scontri e violenze nel dopo partita di finale di Champions League. Lo rende noto la polizia.

Nella notte di festeggiamenti e violenze a Parigi per la finale vinta dal Psg sull'Inter a Monaco di Baviera, un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a morte a Dax, mentre nel XV arrondissement una donna è deceduta in ospedale dopo essere stata investita su uno scooter da un'automobile. Dei 559 fermi, 491 sono nella sola Parigi, 320sono stati trasformati in arresto, 2454 dei quali a Parigi, ha spiegato il ministero dell'Interno.