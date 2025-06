Il boom della violenza politica Usa tra complottismo e realtà

19 giu 2025 10:05

UNA VOLTA IN AMERICA C’ERANO LE SPARATORIE A SCUOLA, ORA CI SONO GLI ATTENTATI AI POLITICI (MA LA VIOLENZA RESTA) – L’UCCISIONE DELLA DEMOCRATICA MELISSA HORTMAN E DEL MARITO A MINNEAPOLIS È IL CULMINE DI UNA SPIRALE DI VIOLENZA BIPARTISAN COMINCIATA CON L’ATTENTATO A TRUMP – LE TEORIE DEL COMPLOTTO E IL DOPPIO STANDARD SUGLI ATTACCHI: I MEDIA LIBERAL FANNO MOLTA FATICA A PARLARE DELLE VIOLENZE DI SINISTRA (ANTIFA E PRO-PAL) MENTRE DANNO MOLTO SPAZIO A SUPREMATISTI E NEONAZI…

Vance Luther Boelter

Per molto tempo, gli unici attacchi che un politico americano poteva subire erano quelli della stampa o dei rivali politici.

Ma con l'aumento della violenza politica in tutto il Paese, i legislatori devono ora affrontare la crescente probabilità di essere presi di mira da un uomo armato o di vedersi bruciare la casa. In confronto, un articolo di opinione pungente non sembra così male.

Gli attacchi ai politici sono diventati un evento regolare, un po' come le sparatorie nelle scuole, che in altri Paesi avrebbero suscitato una presa di coscienza nazionale, ma che negli Stati Uniti fanno fatica a fare notizia.

Gli esperti affermano che gli Stati Uniti stanno diventando un Paese sempre più fratturato e polarizzato, dove la violenza è diventata parte del discorso politico.

melissa hortman e john hoffman

Non molto tempo fa, gli attacchi mortali potevano almeno significare "pensieri e preghiere" prima che il ciclo delle notizie passasse ad altro. Ma ora gli stessi politici sono accusati di alimentare le fiamme della violenza.

I critici sostengono che gli attacchi mortali vengono usati come pedine per dare ragione alla parte avversa.

In un Paese in cui quattro dei 47 presidenti sono stati uccisi in carica, lo spettro dell'assassinio non è mai così lontano, ma ora si teme che gli Stati Uniti si stiano avvitando in una spirale di violenza da cui sarà impossibile uscire.

l attentato a trump foto di doug mills del new york times premio pulitzer

Sabato mattina presto, Melissa Hortman, speaker democratica della Camera dei Rappresentanti del Minnesota, e suo marito sono stati uccisi da un uomo vestito da poliziotto. Anche John Hoffman, senatore democratico, e sua moglie sono stati colpiti da un proiettile, ma dovrebbero sopravvivere.

Le autorità hanno trovato nell'auto del sospettato quella che sembrava essere una lista di omicidi che, secondo quanto riferito, citava altri 70 democratici e fornitori di aborto dello Stato.

Vance Luther Boelter, che è stato arrestato e accusato lunedì, avrebbe scritto un messaggio alla sua famiglia che recitava: "Papà è andato in guerra ieri sera".

L'incidente ha scatenato una raffica di teorie cospirative che minacciano di superare il cordoglio.

Laura Loomer, l'attivista di destra con l'orecchio di Donald Trump, il presidente, ha suggerito che Boelter fosse un "sicario" usato da Tim Walz, il governatore del Minnesota, per assassinare i politici in disaccordo con lui.

Walz, un democratico pro-choice, era uno dei nomi sulla lista degli assassini.

ATTENTATO TRUMP

Uno degli incidenti più memorabili è stato l'attentato alla vita di Trump, colpito di striscio da un proiettile mentre si rivolgeva a un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania, l'anno scorso.

Poche settimane dopo il secondo attentato alla sua vita, Kamala Harris, rivale di Trump per la presidenza lo scorso anno, è stata criticata duramente per averlo definito "fascista" in un evento della CNN.

Pochi mesi dopo, gli agenti dei servizi segreti hanno intercettato un uomo armato che aspettava l'allora candidato repubblicano nel sottobosco di uno dei suoi campi da golf.

[…] John Horgan, esperto di terrorismo presso la Georgia State University, ha affermato che, sebbene gli Stati Uniti abbiano sperimentato ondate di violenza politica in passato, era preoccupato che i politici avessero iniziato a fomentare essi stessi i disordini.

donald trump e l orecchio ferito durante l attentato

"Una delle principali cause di preoccupazione questa volta è che vediamo i nostri stessi politici fomentare le fiamme", ha affermato. "Per me, la domanda non è perché stiamo vedendo questo, ma perché non ne stiamo vedendo molti di più. Sospetto che ne vedremo ancora delle belle".

Mike Lee, senatore repubblicano dello Utah, è stato duramente criticato dopo aver apparentemente ironizzato sulla sparatoria in Minnesota, dando spazio alle teorie cospirative.

"Incubo in Walz Street", ha scritto come didascalia a un'immagine dell'uomo armato, con una maschera di lattice tesa sulla testa, in piedi sulla soglia di casa negli istanti prima di aprire il fuoco.

josh shapiro

Colin Clarke, direttore della ricerca del Soufan Group, ha paragonato l'ondata di attacchi ai politici alle sparatorie nelle scuole, che sono diventate "parte del tessuto sociale del nostro Paese".

"Non fa quasi più notizia, a meno che non ci sia un numero elevato di vittime", ha detto. "L'abbiamo accettata come parte della nostra società, il che penso sia vergognoso... la violenza politica, la violenza criminale, la violenza omicida è diventata banale".

In particolare, ha detto, i media hanno faticato a coprire la violenza di sinistra, compresi i manifestanti che brandiscono armi pro-Hamas e pro-Hezbollah nei campus universitari.

yaron lischinsky sarah milgrim

"Ho provato a proporre articoli e li ho visti rifiutati, perché non credo che si adattino alla narrazione", ha detto. "Ma se voglio scrivere di jihadisti, se voglio scrivere di neonazisti - e ho pubblicato molto su questo tema - è tutto lecito".

La violenza in Medio Oriente dopo il massacro del 7 ottobre ha provocato una serie di scosse di assestamento negli Stati Uniti.

Josh Shapiro, governatore della Pennsylvania, è stato costretto a fuggire dalla sua casa ad aprile, durante la festa di Pasqua, quando è stata data alle fiamme mentre la sua famiglia dormiva all'interno.

Shapiro, uno dei politici ebrei di più alto profilo del Paese, ha poi condannato l'accaduto come un "atroce atto di antisemitismo".

polizia e fbi caccia all uomo a minneapolis

A maggio, Yaron Lischinsky e Sarah Milgrim, due dipendenti dell'ambasciata israeliana, sono stati uccisi a Washington, presumibilmente da un uomo che in seguito ha intonato "Palestina libera, libera".

A giugno, un uomo è stato accusato di tentato omicidio per aver lanciato delle molotov a una manifestazione pro-Israele, incendiando diverse persone. La vittima più anziana aveva 88 anni.

Molti hanno fatto paragoni tra gli anni 2020 e gli anni '60, un decennio di violenza politica e disordini nei campus, anche se la maggior parte di quelle manifestazioni erano alimentate dalla guerra del Vietnam piuttosto che dalle tensioni in Medio Oriente.

assassinio di robert kennedy

Sia John F. Kennedy che Robert F. Kennedy sono stati uccisi - "Bobby" Kennedy, il fratello minore, è stato colpito da un uomo palestinese-giordano per le sue posizioni a favore di Israele - insieme ai leader dei diritti civili Martin Luther King e Malcolm X.

Gli Stati Uniti, almeno, non sono ancora a quel punto, anche se il dottor Clarke ritiene che per il Paese si prospetti una "estate violenta".

Forse gli Stati Uniti riusciranno a depurarsi dalla retorica violenta e dagli attacchi che hanno infettato la loro politica. O forse, come le sparatorie nelle scuole, diventerà una notizia vecchia.





