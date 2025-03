Strage di Mannheim, l'autore è un picchiatello tedesco di simpatie naziste

4 mar 2025 13:00

TERRORE CONTINUO IN GERMANIA – DOPO GLI ATTENTATI DI MONACO E DI MAGDEBURGO, DI NUOVO UN’AUTO SULLA FOLLA, STAVOLTA A MANNHEIM: DUE MORTI E DIECI FERITI – L’ATTENTATORE, IN GRAVI CONDIZIONI DOPO CHE SI È SPARATO UN COLPO IN BOCCA CON UNA PISTOLA A SALVE, È UN TEDESCO DI 40 ANNI CON PROBLEMI PSICHICI. IL MINISTERO DELL’INTERNO ESCLUDE “BACKGROUND ESTREMISTA O RELIGIOSO”. MA NEL 2018 L’UOMO FU SANZIONATO PER UN POST FACEBOOK CON SIMBOLI NEONAZISTI – JIHADISTI, LUPI SOLITARI, XENOFOBI, DIVERSE MATRICI, STESSI METODI E UN SOLO EFFETTO: IN GERMANIA LO STATO NON SEMBRA PIU’ IN GRADO DI GARANTIRE LA SICUREZZA. E NE APPROFITTANO I PARTITI DI ESTREMA DESTRA...

1. GERMANIA, ANCORA UN’AUTO SULLA FOLLA «L’ATTENTATORE HA PROBLEMI PSICHICI»

Estratto dell’articolo di Mara Gergolet per il “Corriere della Sera”

attentato a Mannheim - auto sulla folla

L’auto è entrata nella via dello shopping, il centro pedonale di Mannheim, e ha percorso 500 metri. Nei pressi della Torre dell’acqua, dove erano concentrate le bancarelle di Carnevale, e i tavoloni di legno delle feste, ha accelerato e puntato sui pedoni. Ha falciato numerose persone, percorrendo poi tutta la promenade lunga un chilometro.

E forse si deve a un tassista — ha raccontato un poliziotto alla Bild — che stava prendendo un caffè, e che ha visto la macchina entrare nella zona pedonale, saltando subito sul suo taxi, se il bilancio non è ancora peggiore. Ha inseguito l’utilitaria nera, l’ha raggiunta e bloccata.

attentato a Mannheim

[...] L’attentatore si è sparato un colpo in bocca davanti ai poliziotti, ma la pistola era caricata a salve. L’hanno ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi. Un uomo di 54 anni e una donna di 83 sono morti sul colpo. Mannheim come Monaco, due settimane fa. O come Magdeburgo prima di Natale.

Un’auto che si lancia sulla folla in festa, o mentre si raccoglie per manifestare. Per Mannheim è la seconda volta, il secondo choc in nove mesi: a maggio un afghano a un comizio dell’estrema destra si avventò contro gli oratori sul palco, e colpì a morte un poliziotto che intervenne. Stavolta non è stato un rifugiato, ma un tedesco di 40 anni, Alexander S., giardiniere paesaggista, residente poco lontano a Ludwigshafen, non sposato. Ma poco cambia.

attentato a Mannheim

Tornano invece descrizioni dei killer a cui la Germania si sta abituando. Il primo a parlare è il ministro dell’Interno del Baden Württemberg, Thomas Strobl: «Per ora non abbiamo indicazioni su un possibile background estremista o religioso. La motivazione potrebbe essere piuttosto legata alla personalità del perpetratore».

Qualche ora dopo è più preciso il procuratore Romeo Schüssler: parla di un quadro di «malattia mentale». «Nessun precedente penale grave», ma piccoli reati. Una «lesione personale» con breve pena detentiva, poi guida in stato d’ebbrezza.

E un reato d’odio, hate speech , sanzionato nel 2018 per un post su Facebook in cui Alexander S. ha esibito «simboli incostituzionali», presumibilmente neonazisti. Uno di quei profili violenti che deragliano e si lanciano in vendette di massa, su cui gli investigatori dicono di «voler indagare e sapere di più». [...]

2. ATTACCHI RAVVICINATI SIMILI CON MATRICI DIVERSE LA PRIMA LINEA TEDESCA

Estratto dell’articolo di Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

attentato a Mannheim

La Germania è una prima linea dove agiscono minacce diverse. Elementi che si ispirano allo Stato Islamico, alla xenofobia, «a niente», ossia privi di un’ideologia marcata, spinti da ragioni non sempre definite ma tutte accomunate dalla volontà di procurare del male. E diventano comunque dei terroristi perché il raid finisce, in qualche misura, per innescare ripercussioni politiche, specie nei Paesi divisi da forti contrapposizioni. Il caso tedesco è così ideale e «favorevole», con i governi accusati di aver fatto troppo poco per la sicurezza.

attentato al mercatino di natale a magdeburgo

Gli attacchi ravvicinati nel tempo si alternano a pause che però non diminuiscono l’ansia di cittadini e le preoccupazioni delle sentinelle schierate a presidiare un «campo» troppo vasto. Non importa quale sia il nemico del momento perché gli agenti devono fronteggiare un pericolo diffuso, portato avanti con un modus operandi semplice e consolidato. La vettura-ariete è la preferita, seguita dal coltellaccio, dal pugnale, da una lama qualsiasi. [...]

L’isola pedonale, un mercato, un’adunata politica, un corteo, una fila di tavolini di un ristorante, una particolare ricorrenza. Chi sparge sangue ha i propri simboli. Il video registrato dalle telecamere di sicurezza a Mannheim ha mostrato il veicolo procedere veloce verso la zona dove c’erano più persone, «ignorando» altri possibili bersagli laterali. Gesto mirato e, al tempo stesso, indiscriminato.

attentato a Mannheim

La ripetizione ciclica delle azioni — a prescindere dalla matrice — trasforma i singoli episodi in una campagna di terrore dove non conta il numero delle vittime ma l’atto stesso. Al bilancio doloroso per le perdite umane si aggiunge la percezione di un’offensiva continua, senza limiti, capace di stravolgere ogni aspetto della nostra vita. [...]

L’esperienza di questi mesi ha dimostrato, in Europa come negli Usa (New Orleans), che l’aggressore studia l’opportunità migliore, è attento al minimo errore delle forze dell’ordine; bastano pochi metri, sufficienti a infilarsi con una utilitaria. In qualche occasione prova il percorso, fa ricognizioni, valuta eventuali punti deboli ma non ha neppure delle regole. Persino i filmati degli attentati rischiano di «insegnare» qualche mossa: da un lato sono un documento, dall’altro possono suggestionare un instabile convincendolo a passare all’azione. E con frequenza sempre maggiore abbiamo killer il cui profilo è molto simile a quello degli sparatori di massa americani.





FONTE: DAGOSPIA