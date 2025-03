Culicchia su Ramelli, un libro importante

«Mettersi due metri indietro, già. E così facendo, salvare la pelle. Ci riflettesti quella mattina a scuola, seduto al tuo banco, nel momento in cui ti ritrovasti con la penna in mano davanti a quel foglio bianco? Certo non potevi immaginare che il tuo tema sarebbe stato reso pubblico in quel tazebao. Ma per quanto ho potuto capire di te, lo avresti scritto lo stesso. Non per provocazione, ma perché non scrivere ciò che pensavi sarebbe equivalso a tradire ciò in cui credevi, e dunque tradire te stesso. Così avvicinasti la penna al foglio bianco, e iniziasti a scrivere: senza sapere che quelle parole sarebbero state la tua condanna a morte. Non ti ho conosciuto di persona, dunque perdonami se in queste mie pagine hai trovato qualche inesattezza, come forse nel caso di quella vostra ultima cena in famiglia. Non ero presente. Ho dovuto immaginarmi quel che vi diceste. Sappi solo che ho cercato, dalla prima all'ultima riga, di essere onesto. Ciao, Sergio».