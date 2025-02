Magma, per chiudere il discorso su fantasy e complotti

Più che un “MAGMA” una bella poltiglia!Lunedì 10 febbraio è stato trasmesso su LA7 un recente documentario dal titolo “”, nell’ambito della trasmissione “” condotta da, il quale aveva promosso con alcuni spot la puntata, chiedendo espressamente con aria solenne allo spettatore: “”.Diretto dall’esordiente, la quale ha spiegato, in un’intervista al TGR Veneto, che: “”.Tornando alla domanda di Augias, ben pochi fili, verrebbe da dire, posto che si tratta di quattro episodi che non c’entravano assolutamente nulla l’uno con l’altro, se non il fatto che a compiere il secondo e il terzo omicidio furono le(seppur in ben diversi contesti), ma sta di fatto che il “Magma” del titolo si trascina con sé un po’ di tutto, le “coincidenze” diventano misteri irrisolti, e così, scrivenella presentazione del film su “Comingsoon” che: “”.In tal modo, e nonostante la stessa, presente tra gli ospiti, ci tenga a ricordare che non esistono “prove” in tal senso, lo spettatore viene indotto a credere che proprio perché non si sono mai trovate quelle prove che unirebbero quei quattro fatti in un unico disegno eversivo, ci sia stato “dietro” qualcuno interessato a “eliminare dai giochi” il glorioso PCI di Berlinguer, con tutto quanto di drammatico per la nostra democrazia, questo avrebbe comportato nei successivi 40 anni.E poiché l’attribuzione alla mafia dell’assassinio di Mattarella a Palermo (6 gennaio 1980), alle BR degli omicidi Moro (9 maggio 1978) e Bachelet (12 febbraio 1980) e ai NAR della Strage di Bologna (2 agosto 1980) non “soddisfa” tale ricostruzione, posto che un collegamento Mafia/BR/NAR non è mai stato minimamente neppure adombrato in tutti questi anni, ecco che si riprende la tesi, già smentita in via giudiziaria, che a compiere l’omicidio Mattarella sarebbero stati quei NAR giudicati colpevoli per la strage di Bologna, strumenti, neppure si sa quanto inconsapevoli o meno, al pari delle BR con Moro e Bachelet, del piano eversivo di Gelli e compagnia cantante, volto a escludere il PCI con l’appoggio esterno degli alleati americani fedeli al Patto di Yalta.E via con i soliti “misteri” irrisolti sul caso Moro che puntualmente al termine della visione del documentario mi sono sentito obiettare anche da persone tutt’altro che sprovvedute e che stimo.Per la cronaca. è un falso storico tanto il fatto che Moro fosse favorevole al compromesso storico proposto da Berlinguer nei tre articoli pubblicati su “” all’indomani del colpo di Stato cileno del 1973, come risultava evidente dal suo discorso programmatico al IV Governo l’anno dopo nel dicembre del 1974, in cui aveva espressamente definito: “”.Come pure è un falso storico attribuire al compromesso storico il movente politico del sequestro del Presidente della DC ad opera delle BR di 5 anni dopo, perché fu progettato per “” mentre era in corso a Torino quello ai militanti BR in prigione e ottenere in cambio il rilascio di alcuni di loro, come ampiamente dichiarato da tutti, prova ne sia che prima di optare per Moro, le BR avevano verificato la possibilità di sequestrare, scartati solo per ragioni logistiche, perché abitavano in centro, mentre Moro proveniva dal quartiere Trionfale, e del resto fu lo stesso Moro a scrivere nella sua prima lettera dalla prigione di via Montalcini: “”, a significare che dietro le BR c’erano solo le BR.Così pure Bachelet fu colpito due anni dopo in quanto vice-Presidente del CSM quando era in pieno corso la campagna contro le carceri speciali, la magistratura e l'annunciata legge sui pentiti, e non certo per dispetto adisse che era un attacco a lui quale Presidente CSM).Quanto all’omicidio Mattarella, per il quale i NAR sono già stati a suo tempo processati e assolti, proprio da recenti notizie di stampa, si apprende che il 6 gennaio 2025 la Procura di Palermo avrebbe recentemente indentificato “due persone indicate come i sicari del politico democristiano”, uno dei quali sarebbe stato il boss mafioso, il quale peraltro, secondo quanto riferito dal pentito, somigliava molto a, anche a detta di, con il quale i due commentarono “una foto apparsa sui giornali del terrorista nero” (cfr. Sentenza Bologna).Infine, sulla validità probatoria delle varie sentenze sulla strage di Bologna, che ogni anno sembrano volere riempire sempre di più quella piccola aiuola posizionata di fronte alla stazione passando quasi fosse un hully-gully da due a tre, quindi a quattro, e ora a cinque, chi travestito da tirolese e chi non si sa bene come sia capitato lì visto che non c’entrava nulla coi NAR (Bellini) mi sono più volte espresso, ma transeat. Per cui, in Italia va così, nulla da fare, non se ne esce, e a questo punto credo proprio che non se ne uscirà mai.