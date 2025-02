Grasso asfalta Montaruli che fa il cane in tv

“AUGUSTA MONTARULI CHE ABBAIA IN TV E’ UNA SCENA TERRIFICANTE” - ALDO GRASSO PRENDE A CEFFONI, E FA BENE, LA PIETOSA CAGNARA TV DELLA DEPUTATA MELONIANA: “IL GRADO ZERO DEL TALK SHOW, OVVERO QUANDO LA PAROLA SI UMILIA. È VERO CHE IL PARLAMENTO ITALIANO È DIVENTATA LA PIÙ FERVENTE PALESTRA DELL’INSULTO, L’UNIVERSITÀ DELL’INGIURIA, MA AL LATRARE, ALL’ULULARE, AL RINGHIARE NON ERAVAMO ANCORA GIUNTI. CHISSÀ DA DOVE NASCE QUEL ‘BAU BAU’? I MALIGNI RICORDANO CHE MONTARULI HA SUBITO UNA CONDANNA, PUNZONATA DALLA CASSAZIONE, NELL’AMBITO DI UN’INCHIESTA PIEMONTESE SU RIMBORSI GONFIATI. LE SPESE RIGUARDAVANO CENE, ABITI DI LUSSO, GIOIELLI, BORSE, MA ANCHE CORSI SULL’USO DEI SOCIAL E LIBRI COME 'MIA SUOCERA BEVE', 'SEXPLORATION' E 'GIOCHI PROIBITI PER COPPIE'. PARE CHE IN QUESTO ULTIMO LIBRO CI SIANO FOSFORESCENTI CONVERSAZIONI CANINE…” - VIDEO