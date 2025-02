Assalto al treno dei tifosi del Venezia: 8 arresti (7 stranieri)

Basiliano è la prima fermata verso Venezia. La partita era abbondantemente finita col successo dei padroni di casa. Alle 18.09 un gruppo di tifosi dell’Udinese, una cinquantina compresi un gruppo del Salisburgo, arrivati come “rinforzi”, ha preso di mira il convoglio in cui tornavano a casa, delusi, circa 300

veneziani

. Altre 130 persone a bordo non facevano parte del “traffico” della partita e stavano nei vagoni 3 e 4.

Quando gli ultrà hanno cominciato ad accendere fuochi e fumogeni, il treno è stato costretto a fermarsi dopo l’attivazione del freno di emergenza tirato dal macchinista. Qui c’è stato l’assalto degli udinesi incappucciati con i passamontagna e armati di bastoni e manganelli. L’arresto improvviso del convoglio ha dato il via agli scontri, tremendi, tra calci, pugni, cinghiate e pare anche dei coltelli che non hanno dato scampo ai sostenitori ospiti. Momenti di grande tensione durati pochi minuti ma di grande intensità. Una rissa gigantesca che ha compreso pure il lancio di sassi verso le vetrate del treno. C’è voluto un massiccio intervento delle forze dell’ordine e ambulanze arrivate a tutta velocità quando si è capito quel che stava succedendo. Il bilancio parla di 11 feriti, di cui due, un veneziano e un austriaco, in condizioni serie. Due contusi anche tra gli agenti uno della Questura di Udine e l’altro di quella di Venezia. .