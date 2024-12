L'allarme dei Pro-Vita: ci vogliono chiudere col fuoco

La nostra associazione è nel mirino di collettivi radicali ed estremisti che hanno un solo obiettivo (dichiarato): “chiuderci col fuoco”. Pochi giorni fa la nostra sede nazionale a Roma ha subito il 14° attacco in meno di 3 anni, ma stavolta non si sono limitati a ricoprire di insulti e minacce muri e serrande. Hanno ostruito tutte le serrature con colla e silicone per impedirci di entrare in ufficio e portare avanti le più urgenti campagne e attività in corso. I criminali, ripresi dalle telecamere, sono due attivisti Lgbtq che si sono presentati di notte e a volto coperto. Vigliacchi come al solito…