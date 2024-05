Gli omaggi a Forti fanno incazzare gli americani

CHICO FORTI COME LA MADONNA PELLEGRINA: C’È LA FILA PER SCATTARSI UNA FOTO INSIEME A LUI – IL DEPUTATO MELONIANO ANDREA DI GIUSEPPE È ANDATO A TROVARLO IN CARCERE A VERONA, MA È SCOPPIATO UN PUTIFERIO PER IL LORO SELFIE. LA CONSIGLIERA COMUNALE DEL PD A VERONA, ALESSIA ROTTA: "INACCETTABILE CHE SI FACCIA UNA FOTO DEL GENERE DOVE È PROIBITO USARE I CELLULARI..." - IL CONCERTO CHE BOCELLI VUOLE ORGANIZZARE PER FORTI...

L’ultimo, in ordine di tempo. Quello che, fra i 597 detenuti del carcere di Montorio, sta monopolizzando le cronache e la curiosità degli altri reclusi. Ma su di lui è un catalizzarsi anche di polemiche, dalla sua «accoglienza» all’arrivo in Italia fino a quella nel carcere di Verona.

Arrivato domenica pomeriggio, accolto dall’applauso degli astanti ristretti, dopo due ore aveva già ricevuto la prima visita. Quella del deputato di Fratelli d’Italia - eletto nella circoscrizione estero - Andrea Di Giuseppe che da sempre segue il suo caso. A Verona Chico Forti è arrivato per un motivo «logistico». È quella più vicina a Trento, vale a dire alla sua famiglia, la casa circondariale di Montorio. […]

Ma il primo a incontrarlo nella sua detenzione veronese è stato l’onorevole Di Giuseppe. «L’ho visto domenica pomeriggio verso le 16,45. Era arrivato da un paio di ore. L’ho trovato energico, positivo e molto battagliero», racconta. Lui – che sta seguendo le vicende di altri 2.300 italiani detenuti all’estero – di Chico Forti è diventato amico negli anni. Domenica si sono incontrati mentre Forti stata eseguendo le visite mediche d’ordinanza per i nuovi ingressi in infermeria.

Poi insieme sono andati nella sezione dove Chico è detenuto. Racconta «radio carcere» che della visita di Di Giuseppe Forti sia stato contento. Tanto da preannunciare prossimi incontri con politici e con quello che è uno dei suoi migliori amici. Quell’Andrea Bocelli che, stando a quanto avrebbe detto Chico, «mi sta preparando un concerto in Arena, in cui racconterà la mia vicenda».

Ma intanto quell’incontro con il deputato Di Giuseppe, immortalato da una foto tra le mura del carcere postata sulla pagina Facebook del parlamentare, scatena polemiche. Soprattutto per quello scatto.

«Inaccettabile che si faccia una foto del genere all’interno di un carcere, dove è proibito usare i cellulari», ha commentato infuriata l’ex deputata del Pd e attuale consigliera comunale a Verona Alessia Rotta. Che della cosa ha informato la responsabile Giustizia dei Dem Debora Serracchiani.

«Le polemiche – rimbalza Di Giuseppe - le lascio a chi le crea». E spiega che a fare lo scatto «è stata una persona del carcere, perché io come da regolamento il mio telefono l’ho consegnato alla polizia penitenziaria».

Aggiunge, Di Giuseppe, che la foto «è stata fatta mentre accompagnavo Chico dall’infermeria, dove ha effettuato le visite alla sua cella, in uno spazio dove possono sostare i detenuti». E mentre Forti passa i suoi giorni da recluso a Verona, il caso di quella foto è destinato ad arrivare a Roma.





