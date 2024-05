Elly neanderthaliana, si scusa il consulente di Sangiuliano: colpa di un collaboratore

POST CHOC SU SCHLEIN,LE SCUSE DELL'AUTORE: "FIDUCIA MAL RIPOSTA"

LUIGI RISPOLI

(ANSA) - "A volte la fiducia viene mal riposta e qualche collaboratore fa cose che non dovrebbe. Un post che voleva essere simpatico non lo è affatto e per questo chiedo scusa a @ellyesse".

Sono le scuse che fa, via social, il vice presidente del coordinamento cittadino di FdI Napoli, Luigi Rispoli, alla segretaria del Pd, Elly Schlein oggetto - ieri - di un post su X nel quale erano messe una accanto all'altra l'immagine di un articolo sulla ricostruzione del volto di una donna di Neanderthal e quello della leader dem con la scritta "separate alla nascita".

Estratto dell'articlo di Ciro Pellegrino per www.fanpage.it

Per Luigi Rispoli, vicepresidente di Fratelli d’Italia a Napoli, ovvero il numero due dopo Marco Nonno della federazione partenopea del partito di Giorgia Meloni, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein sarebbe «separata alla nascita» con una donna di Neanderthal.

La convinzione dell'avvocato e politico napoletano di destra, storico esponente del Movimento Sociale prima, di Alleanza Nazionale poi e ora di Fdi, è espressa su due social, ovvero sul suo profilo Facebook e su quello di X (l'ex Twitter) dove Luigi Rispoli pubblica due foto, una ricostruzione della cosiddetta "Shanizar Z", la la donna di Neanderthal, morta 75 mila anni fa, il cui cranio è stato rinvenuto nel 2018 nel Kurdistan iracheno e quella di Elena Ethel Schlein, conosciuta come Elly, 38 anni, leader del principale partito d'opposizione di centrosinistra italiano. [...]

LUIGI RISPOLI FA IL SALUTO ROMANO

Rispoli non è nuovo a polemiche: qualche anno fa una fotografia ritraente lui ed un altro gruppo di ex militanti del Movimento Sociale Italiano intenti a fare il saluto romano suscità imbarazzi nel centrodestra meloniano.