Livorno: ultrà abbatte a calci vigile in moto

(ANSA) - Si avvicina a un vigile urbano, gli tira un calcio e lo fa cadere dalla moto. È quanto si vede in un video che sta circolando sui social e che vede coinvolto un agente della polizia municipale del nucleo motociclisti di Livorno che la scorsa domenica faceva parte del contingente predisposto dalla questura per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica alle Sorgenti in occasione della partita di Eccellenza fra Pls e Massese, che ha fatto registrare scontri a fine gara fra alcuni ultrà amaranto che dal Picchi (dov'era appena finita Livorno-Real Forte Querceta) hanno raggiunto il quartiere nord e i tifosi della Massese.

A riportare la notizia Il Tirreno. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano ad aggredire il vigile potrebbe essere stato un ultrà amaranto. In corso le indagini: si stanno valutando le immagini girate dagli investigatori all'interno e all'esterno dell'impianto sportivo e i video realizzati dai cittadini. Sull'episodio e' intervenuto anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti.

"Chi ha compiuto quel gesto ha fatto una cosa assurda, senza senso e assolutamente da condannare. Esprimo solidarietà e vicinanza all'agente della municipale che era li a fare il suo prezioso lavoro e che per fortuna ha riportato solo lievi conseguenze - ha spiegato -.

Una cosa inconcepibile che si unisce a tante altre situazioni inaccettabili scaturite dalla gestione complessiva di un pomeriggio di paura. La digos sta indagando su ciò che è accaduto e siamo in attesa di capire la dinamica di tutto ciò che è successo alle Sorgenti. Di certo tutto nasce dalle scelte di gestione del flusso dei tifosi massesi a Livorno che non riesco proprio a comprendere.

Erano giorni che sui social annunciavano che sarebbero arrivati a mettere a ferro e fuoco il quartiere e si è deciso di lasciarli venire persino con tifosi della Lucchese e altri stranieri al seguito per dare manforte, con rischi per le persone, i cittadini che abitano il quartiere, i familiari degli atleti e le forze di polizia di Livorno. E poi cosa si fa? Si vieta ai livornesi la trasferta a Seravezza sette giorni dopo".

