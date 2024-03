E' morto Roberto Incardona, un maestro della Tradizione romana

Il suo percorso politico lo ricostruisce quando è interrogato come testimone in un processo, nel 1987



Fino a pochi mesi addietro (circa un anno) gestivo una libreria esoterica in questa via Dante insieme con mia moglie, ELLI Patrizia; quindi, essendomi separato da mia moglie, da allora non svolgo, in pratica, alcuna attività lavorativa, non avendo, tra l’altro, impellente bisogno di lavorare, poiché dispongo di risorse economiche.



ADR Circa la mia attività politica, posso dire che ho sempre coltivato idee riconducibili all’area della Destra. Fino al 1969-1970 ho militato nel M.S.I., e più precisamente nella sua organizzazione giovanile (Fronte della Gioventù). Dal 1970 fino al 1974-1975, ho fatto parte, contemporaneamente, della suddetta organizzazione giovanile e anche del M.S.I.. In tale data, non condividendo la linea politica di tale partito ho deciso, insieme con altri amici (Luigi FLORIO, Roberto MIRANDA, Enrico ASCIONE ed altri), di costituire un movimento politico autonomo da noi denominato “Forze Nuove”. Nel 1976, in previsione del congresso nazionale del due esponenti catanesi di tale partito (GALATA’ Stefano e tale MANNELLO) mi invitarono ad aderire insieme con i miei amici alla corrente del M.S.I. denominata “M.S.I. per la lotta popolare”, che aveva un orientamento critico rispetto alla segreteria del partito. La corrente, però, si autosciolse dopo il congresso, non avendo ottenuto un apprezzabile numero di consensi.

Noi a Palermo, però, mantenemmo la sigla di “Lotta Popolare” al nostro movimento, ma solo in sede locale e senza alcun collegamento con altri gruppi, a Palermo o altrove. Nel 1977 mi pervenne un ciclostilato di Terza Posizione, in cui erano esplicitate le finalità di questo gruppo politico e le sue intenzioni di coordinare i movimenti della Destra su posizioni analoghe; pertanto, ritenni di mettermi in contatto, previ colloqui telefonici, con i capi di Terza Posizione, Roberto FIORE e Gabriele ADINOLFI, coi quali mi incontrai a Roma, nella primavera del 1977 (se mal non ricordo), concordando l’adesione del mio gruppo a Terza Posizione, della quale assunse il nome, sostituendolo a quello di “Lotta Popolare”. Fino al dicembre 1978-gennaio 1979, diressi, insieme con Francesco MANGIAMELI, in sede locale, il movimento in questione, ma poi, essendomi trasferito a Milano in previsione del mio imminente matrimonio con ELLI Patrizia, decisi di non occuparmi più attivamente di politica.



A.D.R. Per la mia attività politica, ho subito soltanto una condanna penale; ero in compagnia di Sandro SABATINI e Davide MARTINEZ, a Palermo, e fummo colti mentre eravamo intenti a scrivere sui muri della città, frasi concernenti Forze Nuove (i fatti avvennero nell’Aprile 1975). Poiché il SABATINI era in possesso di un’arma, tutti e tre fummo tratti a giudizio, a titolo di concorso, per il reato di detenzione e porto abusivo di armi e fummo condannati. Inoltre, adesso sono indiziato di appartenenza ad associazione sovversiva e banda armata, in un procedimento penale in corso di istruzione formale presso il Tribunale di Roma e concernente un’associazione denominata FULAS (Fronte Unitario di lotta Arabo-Sicula), che si assume essersi costituita fra il 1974 e il 1975.

