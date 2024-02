Berlino, aggredito attivista ebreo, nipote di una vittima di Monaco '72

MAL-DESTRE RICORRENZE -

A BERLINO, UN ATTIVISTA EBREO, NIPOTE DI UNA DELLE VITTIME DELLA STRAGE DELLE OLIMPIADI DI MONACO DEL '72, È STATO AGGREDITO DA DUE 23ENNI DI ORIGINE ARABA

- IL NONNO DEL 30ENNE ERA AMITZUR SHAPIRA, L'ALLENATORE DELLA SQUADRA DI ATLETICA ISRAELIANA CHE E' STATO UCCISO NEL TENTATIVO DI LIBERARE GLI OSTAGGI DAI TERRORISTI PALESTINESI - OLTRE AL DANNO, LA BEFFA:

DOPO L'AGGRESSIONE, IL RAGAZZO È STATO ATTACCATO DAGLI ODIATORI-SOCIAL

E DAI NEGAZIONISTI, CHE LO ACCUSANO DI ESSERSI INVENTATO TUTTO…

Estratto dell'articolo di Mara Gergolet per il "Corriere della Sera"

LAHAV SHAPIRA

«Sei Lahav?». Lui ha risposto di sì. Così quello studente, che passeggiava davanti a un bar di Mitte con una ragazza, è stato riconosciuto e avvicinato da altri due ragazzi che l’avevano visto all’università. […] Lahav Shapira, 30 anni […] è un «attivista»: si è presentato a diverse riunioni di studenti woke pro-palestinesi, contestando le tesi di chi parlava del genocidio a Gaza, a volte affrontando il pubblico da solo. Nei corridoi dell’ateneo Lahav Shapira ha attaccato i manifesti degli ostaggi israeliani in mano a Hamas, chiedendo che si facesse ogni sforzo per riportarli a casa.

LAHAV SHAPIRA

[…] «Continuava a parlare dei manifesti — ha raccontato Lahav alla polizia —. Siccome sono rimasto impassibile, mi ha colpito all’improvviso a un fianco, poi dall’altro lato e ho perso l’equilibrio». Quando Lahav si è rialzato, gli ha tirato un pugno in faccia. Lahav è finito in ospedale, il naso rotto e una frattura alla mandibola. Gli aggressori, 23enni di origine araba, sono stati denunciati per attacco antisemita.

AMITZUR SHAPIRA

Non è la prima volta che a Berlino gli ebrei sono presi di mira. Ma l’episodio ha colpito l’opinione pubblica. Non solo perché Lahav è un giovane leader: pesa anche quel cognome, Shapira. Il fratello è il comico Shahak Shapira, nato in Israele e che vive a Berlino. […] «Visto come è stato diffamato e taggato su Internet mio fratello per la sua posizione alla Humbolt Universität, giusta o sbagliata che sia, era un risultato inevitabile. L’ho temuto fin dall’inizio», ha scritto.

Tanto è bastato perché il suo account attirasse nuovi attacchi anti-Israele e nuovi negazionisti: anche quelli che accusano Lahav di essersi inventato tutto. C’è un altro Shapira, però, che è rimasto nei libri di storia: era il nonno dei due fratelli, Amitzur. Era l’allenatore della squadra di atletica di Monaco 1972, un ex velocista che aveva creato dal nulla la nazionale israeliana. Era nella palazzina con i suoi ragazzi quando arrivarono i terroristi palestinesi. Morì sulla pista dell’aeroporto, nel disastroso tentativo di salvataggio fatto delle teste di cuoio tedesche: una delle 11 vittime israeliane di Settembre nero.





FONTE: Dagospia