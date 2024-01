Busto e calendario del duce al Cardarelli

Un busto di

Benito Mussolini

esposto su una mensola all’interno di una stanza utilizzata dai medici

dell’ospedale Cardarelli

. Nelle immagini entrate in possesso di Internapoli, che le ha pubblicate

in anteprima

si vede la mezza statuetta del Duce dietro una scrivania e accanto a un

calendario dell’anno 2021

che raffigura il capo del Fascismo di fianco alla scritta “Memento Audere Semper”, che tradotto vuol dire “ricordati di osare sempre” (motto utilizzato dai simpatizzanti del fascismo). LEGGI TUTTO

La direzione ordina un'ispezione

“In merito all’immagine riportata dal sito Internapoli circa la presenza presso un ufficio pubblico del Cardarelli di effigie celebrative di Mussolini la Direzione Generale dell’ospedale ha attivato il Servizio Ispettivo interno per verificare quanto riportato e individuare i responsabili di quanto segnalato. Le norme e il codice di comportamento del dipendente pubblico, infatti, prevedono la massima neutralità da parte di chi lavora per la pubblica amministrazione e pertanto limita le esternazioni in merito a opinioni politiche, preferenze sessuali, credo religioso. A seguito degli accertamenti del Servizio Ispettivo, eventuali responsabili di comportamenti inappropriati saranno segnalati all’Ufficio Provvedimenti Disciplinari”.