Londra: arrestati 100 neofascisti. Volevano attaccare il grande corteo pro-Palestina

Più di 300.000 manifestanti filo-palestinesi hanno marciato oggi pomeriggio nel centro di Londra, con la polizia che ha arrestato quasi 100 contro-manifestanti di estrema destra per impedire loro di tendere un'imboscata alla manifestazione principale.

Poche ore prima dell'inizio della protesta di sabato, a un miglio (1,6 km) dall'inizio della marcia, circa 1.000 persone erano in fila per le strade per assistere agli eventi commemorativi presso il monumento ai caduti del Cenotafio. Oggi è l'Anniversario della fine della prima guerra mondiale, giorno in cui la Gran Bretagna celebra i suoi caduti.

Tra la folla, alcuni contromanifestanti di destra contrari alla marcia filo-palestinese hanno cantato messaggi tra cui: “Rivogliamo il nostro Paese”.

Sono scoppiati scontri vicino al Cenotafio tra polizia e manifestanti di destra. La polizia ha usato manganelli per fermare i manifestanti e le cerimonie al memoriale non sono state interrotte. Scontri si sono verificati anche in altre parti della città, tra cui Chinatown e vicino al Parlamento.

In seguito allo scontro vicino al Cenotafio, la polizia ha detto che i contromanifestanti non erano un unico gruppo e gli agenti li stavano seguendo mentre si allontanavano in altre parti di Londra.

"Gruppi di diverse centinaia [di contromanifestanti] sono arrivati e sembravano intenzionati allo scontro e alla violenza", ha detto in una nota il vice commissario della polizia metropolitana, Matt Twist, aggiungendo che "abbiamo avuto arresti per possesso di un coltello, di un manganello, di farmaci di classe A e aggressione a un operatore del pronto soccorso".

Alla manifestazione pro-Palestina hanno preso parte anche l’ex leader dell’opposizione britannica Jeremy Corbyn e il membro del parlamento di Islington, che hanno chiesto un cessate il fuoco. Presenti anche alcuni ebrei ultraortodossi antisionisti che negano la legittimità dello Stato d'Israele e sostengono i diritti dei palestinesi