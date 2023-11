E il fondatore dell'Oreal finanziò l'omicidio dei fratelli Rossetti

La superiore intelligenza del lapsus. Michela Tamburrino si presenta su X come "una giornalista de @la_stampa , esperta in cattiveria soprattutto altrui. Mi occupo di spettacoli, società. Fiction-addicted, amo scrivere pagelle velenose sul web". Così per presentare la miniserie "L'affare Bettencourt: uno scandalo miliardario " racconta la storia della famiglia che ha fondato una delle più famose industrie cosmetiche del mondo. E così, trovandosi in argomento, rinomina i fratelli Rosselli, leader dell'opposizione democratica antifascista, Rossetti. O è stata una cattiveria del T9, il correttore automatico? Ah, saperlo, saperlo ...