Dopo la caccia al bianco, in Francia è l'ora del tutti contro tutti

Lo ha riconosciuto anche il portavoce del governo, Oliver Veran: in Francia c'è «il rischio di un ribaltamento» della società. Troppe tensioni latenti, pronte ad esplodere, portando con sé rigurgiti di violenza e intolleranza. Per questo, «spetta alla giustizia fare giustizia e non ai francesi», ha spiegato Veran, durante una visita a Crépol, piccolo comune a Est di Grenoble, dove nella notte tra l'11 e il 12 novembre sono scoppiati violenti disordini tra alcuni abitanti che stavano facendo festa in una sala comunale e un gruppo di giovani venuti da fuori con coltelli e spranghe. Durante gli scontri, che hanno portato al ferimento di otto persone, ha perso la vita Thomas, un adolescente del posto pugnalato al petto da uno degli assalitori, che secondo alcuni testimone avrebbero gridato di voler «uccidere dei bianchi».

[…] Il riferimento è alla manifestazione di estrema destra tenutasi sabato sera alla Monnaie, quartiere popolare e multietnico di Romans-sur-Isère, cittadina non lontana da Crépol da dove provengono la maggior parte dei nove giovani […] sospettati di aver preso parte all'attacco […] (tra i quali figurano tre minorenni).

Più che un corteo, una tentata spedizione punitiva: i circa 80 militanti dell'ultradroite hanno sfilato a volto coperto al grido di «Giustizia per Thomas!» prima di scontrarsi con la polizia durante una notte di disordini che ha portato ad una ventina di fermi […] e un manifestante gravemente ferito da alcuni abitanti del posto.

«Non si risponde alla violenza con la violenza, ha riconosciuto Jordan Bardella, braccio destro di Marine Le Pen, […] che dopo la morte di Thomas ha parlato di uno «scontro tra civiltà». Una musica ispirata anche dai recenti fatti di Dublino, il cui centro è stato messo a soqquadro dai movimenti anti-immigrazione dopo che un uomo di origini algerine ha accoltellato tre studenti e un'insegnante.

Da una parte i «français de souche», francesi al 100% secondo la visione nazionalista e ultraconservatrice, dall'altra gli immigrati e le loro generazioni successive, in particolar modo quelle di confessione musulmana che abitano nelle banlieue. In mezzo lo Stato, accusato dagli ambienti più estremi di inazione o ancora peggio di omertà per non aver svelato l'identità del sospetto assassino di Thomas, trapelato poi sui media: Chaïd Akabli. Un ventenne di nazionalità francese con qualche piccolo precedente, il cui nome ha confermato le accuse di chi da tempo denuncia il «razzismo anti-bianco» dilagante nel Paese. Una campagna che non ha tardato a dare i suoi (avvelenati) frutti: alcune moschee sono state marchiate con scritte antimusulmane, mentre altre, come quella di Valence, hanno ricevuto lettere minatorie.

[…] I casi di antisemitismo sono esplosi (il 15 novembre erano 1.518 atti in poco più di un mese), tra stelle di David comparse sui muri di case e negozi di cittadini ebrei, aggressioni e minacce. Questo fine settimana la polizia ha fermato 13 persone, mentre stavano disegnando svastiche nel 17imo arrondissement di Parigi.

Tutti di estrema destra, […] Un'atmosfera sul filo della nevrosi che inquina anche il dibattito, come dimostra la polemica scoppiata dopo le recenti dichiarazioni di Dominique de Villepin, ex premier di Jacques Chirac, accusato di antisemitismo dopo aver sottolineato il peso di una certa «dominazione finanziaria sui media e sul mondo dell'arte e della musica» che impedisce l'emergere di contraddittori nelle discussioni sul conflitto israelo-palestinese.





