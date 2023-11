22 mesi ai servizi sociali: scatta la pena per Gianni Alemanno

GIANNI ALEMANNO VA IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI: NEI PROSSIMI 22 MESI DOVRÀ PRESTARE SERVIZIO NELLA STRUTTURA “SOSPE-SOLIDARIETÀ E SPERANZA” DI SUOR PAOLA - SCONTERA’ IN QUESTO MODO LA CONDANNA A UN ANNO E DIECI MESI INFLITTA, IN VIA DEFINITIVA PER TRAFFICO DI INFLUENZE, IN UNO DEI FILONI DELLA MAXI-INDAGINE “MONDO DI MEZZO” - PER L’EX SINDACO DI ROMA CI SARA’ IL DIVIETO DI USCIRE DOPO LE 22 E DI LASCIARE LA REGIONE SENZA IL NULLAOSTA DEI MAGISTRATI…

GIANNI ALEMANNO

Affidamento in prova ai servizi sociali per scontare la condanna a un anno e dieci mesi inflitta, in via definitiva, in uno dei filoni della maxi-indagine «Mondo di mezzo». È la pena decisa dai giudici per l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, oggi portavoce del Forum dell'Indipendenza italiana che si appresta a presentare la sua nuova formazione politica, sabato 25 e domenica 26 al Midas di Roma con l'assemblea di fondazione in cui verranno annunciati nome e simbolo. Intanto, però, è arrivata la decisione dei giudici.

GIANNI ALEMANNO A ORVIETO PRESENTA IL FORUM DELL INDIPENDENZA ITALIANA

[…] Nei confronti di Alemanno l'accusa è di traffico di influenze illecite nel quadro dell'inchiesta «Mondo di Mezzo» […] Nel 2021 Alemanno era stato assolto dall'accusa di corruzione, mentre restava da rideterminare la pena per il reato di traffico di influenze, collegato alle transazioni economiche tra Eur Spa e la cooperativa «29 Giugno» di Salvatore Buzzi, fatto per cui è arrivata la condanna - confermata in Cassazione - della corte d'Appello di Roma. Un anno e dieci mesi che, si scopre ora, l'ex sindaco dovrà scontare affidato ai servizi sociali, una misura alternativa presso la «SoSpe-Solidarietà e Speranza» di suor Paola.

MAURIZIO GASPARRI - GIANNI ALEMANNO - GIORGIA MELONI

[…] Sul piano pratico, Alemanno dovrà rincasare entro le 22 e non uscire prima delle 7 del mattino […] per i prossimi 22 mesi. Tra i divieti, anche l'abuso di sostanze alcoliche e quello di allontanarsi dalla Regione senza nullaosta dei magistrato





