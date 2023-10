Gli ultras Slavia vincono 6 (poliziotti feriti) a 5 (4 arrestati 1 accoltellato)

FURIA CECA!

- GLI ULTRAS DELLO SLAVIA PRAGA, ARRIVATI A ROMA PER LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE CONTRO I GIALLOROSSI,

SCATENANO IL PANICO IN GIRO PER LA CITTÀ

- PRIMA DEL MATCH, ALCUNI TIFOSI CECHI SI SONO SCONTRATI CON LA POLIZIA IN TENUTA ANTISOMMOSSA, LANCIANDO FUMOGENI, PETARDI E BOMBA CARTA: IL BILANCIO È DI 6 AGENTI FERITI E 4 SUPPORTER CECHI ARRESTATI - TENSIONE ANCHE IN ZONA OLIMPICO: UN TIFOSO DELLA ROMA HA ACCOLTELLATO AL GLUTEO UN SUPPORTER DELLO SLAVIA…

Estratto dell'articolo di Marco Carta per www.repubblica.it

SCONTRI PRIMA DI ROMA SLAVIA PRAGA

Sei poliziotti feriti e quattro ultrà cechi arrestati. È questo il bilancio (provvisorio) della trasferta capitolina dello Slavia Praga, impegnata questa sera in Europa League contro la Roma di José Mourinho.

Gli incidenti sono scoppiati in via Cavour, a pochi passi dal commissariato Viminale. […] Petardi e bombe carta: a farne le spese sono stati gli agenti intervenuti per controllare il corteo improvvisato. Il poliziotto in condizioni più gravi ha una ferita all’occhio ed è stato portato in ospedale. Più lievi le ferite riportate dagli altri colleghi.

TIFOSI DELLO SLAVIA PRAGA RUBANO FRATINO DI UNO STEWARD ALLO STADIO

Disordini anche in zona Olimpico. Intorno alle 20 un tifoso della Roma ha accoltellato al gluteo un supporter dello Slavia Praga sul ponte Duca D’Aosta. Tafferugli anche ai tornelli. Aggrediti e derubati gli steward dai tifosi cechi che poi hanno esposto in curva i fratini gialli d’ordinanza.

TIFOSI DELLO SLAVIA PRAGA RUBANO STRISCIONE DEL TUSCOLANO ROMA CLUB

Nel settore dello stadio Olimpico occupato dalla tifoseria ceca è anche comparso anche lo striscione del Roma Club Tuscolano, rubato in Monte Mario da un tifoso ceco e passato agli amici del settore ospiti, che lo hanno poi esposto al contrario fino all’intervento di uno steward. Questo lascia presagire che nelle ore precedenti alla partita ci siano stati scontri anche tra le due tifoserie e che gli ultras dello Slavia Praga abbiano rubato lo striscione al club romanista.

Nelle chat Telegram dove si riversano gli ultrà già da ieri notte si era diffusa la notizia di un tifoso ceco accoltellato anche ieri. La questura di Roma per tutto il giorno ha smentito questa notizia.

TIFOSI SLAVIA PRAGA A ROMA SCONTRI PRIMA DI ROMA SLAVIA PRAGA 3 SCONTRI PRIMA DI ROMA SLAVIA PRAGA 1

