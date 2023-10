Collettivo Visconti vs Blocco Studentesco: la politica diventa fight club

SIAMO TORNATI AGLI ANNI SETTANTA: I FASCI E I SINISTRELLI ROMANI SE LE DANNO DI SANTA RAGIONE – A TRASTEVERE, I PISCHELLI DEL “COLLETTIVO VISCONTI” (DI SINISTRA) E QUELLI DEL “BLOCCO STUDENTESCO” (DESTRA) SI SONO DATI APPUNTAMENTO A PIAZZA SAN CALLISTO E SI SONO CORCATI DI BOTTE – LA RISSA HA COINVOLTO ALMENO TRENTA RAGAZZI, TRA CUI MOLTI MINORENNI. A SCATENARE LA MAXI-RISSA È STATO...

Estratto dell’articolo di Valentina Lupia per www.repubblica.it

L’ennesima rissa a Trastevere, un altro tafferuglio tra studenti di destra e di sinistra. E stavolta ad avere la peggio è stato uno studente 16enne del liceo Visconti, ferito gravemente al volto. È successo sabato scorso in una piazza San Callisto gremita di persone.

La miccia si è accesa il 13 ottobre, quando i ragazzi del Collettivo Visconti appendono uno striscione a scuola con scritto “Fuori i fasci dalle scuole” e nella riga sotto “Blocco studentesco”, col testo capovolto, un riferimento alla morte di Benito Mussolini in piazzale Loreto. “Volevamo ribadire il valore dell’antifascismo, che in questi tempi viene spesso dimenticato”.

La formazione d’estrema destra, che quest’anno si è presentata nelle scuole (Visconti incluso) con la lista “Fa ciò che vuoi” per concorrere alla rappresentanza studentesca, si è sentita “attaccata”. Ne è quasi nato un alterco, risolto dall’intervento della dirigente Rita Pappalardo che ha ribadito che non è permesso esporre striscioni non autorizzati all’interno del liceo.

Le minacce sono arrivate nel giro di qualche ora. “Ti veniamo a cercare”, si sarebbe sentito dire uno studente di sinistra. E sabato sera, effettivamente, è successo: i due gruppi si sono incontrati e ne è nata una rissa che ha coinvolto una trentina di giovani.

Per il Collettivo quello dei militanti di Blocco studentesco è stato un “attacco squadrista”, e non una “guerra tra bande”, per mandare “un messaggio a chi pratica antifascismo dentro la nostra scuola”. Il gruppo di destra ammette, sì, che c’è stata una rissa. Ma dà la colpa al “clima di tensione” e accusa gli studenti di sinistra di averli “provocati”. […]

Eppure ad avere la peggio è stato uno studente del Visconti. Minorenne e per di più estraneo all’attività politica. Compagno di classe di alcuni membri del Collettivo, la sua unica colpa, a quanto pare, è stata tentare di calmare gli animi tra i due gruppi.

E alla fine, "dopo essere stato raggiunto da due pugni", è tornato a casa col volto tumefatto: taglio sul sopracciglio e un grosso e gonfio livido sotto a un occhio. […]

