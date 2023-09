Saluto nazista all'Oktoberfest: fermati due giovani italiani

Saluto nazista all'Oktoberfest a Monaco di Baviera: ad essere fermati sono stati due italiani di 24 anni, che sarebbero stati tratti in arresto dalle forze dell'ordine locali. Sulla vicenda non si sa ancora molto, ma secondo quanto riferito dal quotidiano locale tedesco Rosenheim i nostri connazionali, presenti alla celebre festività tedesca, si sarebbero filmati con lo smartphone facendo il saluto nazista. Il tutto sotto gli occhi dei compagni, che invece di fermarli li avrebbero acclamati, e delle altre persone presenti, rimaste scioccate.

Secondo le poche informazioni filtrate sino ad ora, il fatto si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 27 settembre. I giovani si trovavano alla celebre festa della birra a Monaco di Baviera, quando hanno deciso di esibirsi nell'Hitlergruss, meglio come conosciuto come saluto nazista, che prevede il braccio destro sollevato e teso in avanti. I due ragazzi si trovavano in compagnia di una comitiva di amici e si stavano riprendendo con il telefonino, senza minimamente immaginare quale sarebbe stata la reazione dei presenti. Particolarmente sensibili all'argomento, i tedeschi presenti alla festa non hanno affatto gradito, provvedendo subito a segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine.

FONTE: Il Giornale