Mister Galtier (Psg) arrestato per insulti razzisti ai calciatori del Nizza

NON DIRE GALTIER SE NON CE L’HAI NEL SACCO – L’ALLENATORE DEL PSG CHRISTOPHE GALTIER IN STATO D’ARRESTO INSIEME AL FIGLIO: E’ ACCUSATO DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE E RELIGIOSA. IL TECNICO ERA STATO ACCUSATO DI INSULTI RAZZISTI NEI CONFRONTI DEI GIOCATORI DEL NIZZA QUANDO AVEVA ALLENATO IL CLUB DELLA COSTA AZZURRA. A METÀ APRILE ERA STATA APERTA UN’INDAGINE PRELIMINARE PER SOSPETTI DI “DISCRIMINAZIONE”

L'allenatore del Paris Saint Germain Cristophe Galtier e suo figlio sono stati presi in custodia dalla polizia nell'ambito dell'indagine sui sospetti di discriminazione razziale e religiosa, ai tempi del Nizza. La notizia è stata diffusa da alcuni media transalpini.

(...) Galtier era stato accusato di insulti razzisti nei confronti dei giocatori del Nizza quando aveva allenato il club della Costa azzurra. A metà aprile era stata aperta un’indagine preliminare per sospetti di «discriminazione basata su una presunta razza o affiliazione religiosa».





