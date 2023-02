Francoforte: 36 arresti per le violenze ultras

Cresce l'allarme per l'ordine pubblico a poche ore dalla sfida ditra Eintracht e Napoli, in programma stasera alle 21 a Francoforte. C'è un intreccio preoccupante legato alle relazioni tra ultrà, con i tedeschi che sono gemellati con quelli dell'Atalanta, nemici giurati della frangia oltranzista della tifoseria azzurra. La polizia locale è in stato d'allerta da giorni e sono state vietate le coreografie nelle curve dellain cui non potrà andare in scena il previsto spettacolo pirotecnico.

In città sono comparsi degli adesivi razzisti ("Terroni di m...") e nella notte prima della partita c'è stata tensione all'esterno di alcuni ristoranti, con un abbozzo di caccia all'italiano. Ma la preoccupazione è destinata ad aumentare con l'arrivo dei voli charter che stanno portando in Germania i 2.600 sostenitori della squadra di Luciano Spalletti, la cui marcia di trasferimento dall'aeroporto allo stadio avverrà con la scorta di un centinaio di agenti, per fugare il timore di agguati.

Il Napoli fa sognare e per questo si sono mobilitati anche i tifosi residenti in Germania, con almeno altri tremila sostenitori azzurri che saranno sparpagliati stasera in altri settori dello stadio, mischiati a quelli tedeschi. Pure all'interno della Deutsche Bank Arena lo stato di allerta sarà dunque ai massimi livelli. Ma c'è un ulteriore motivo di preoccupazione: la presenza in città di tanti appassionati senza biglietto, che rischiano di sfuggire al controllo delle forze dell'ordine. Il mercato nero si è risvegliato con il sold out e il prezzo dei tagliandi s'è decuplicato. "Speriamo che sia una bellissima festa", ha detto il tecnico tedesco Glasner. Sui social ci sono però già dei messaggi di fuoco in vista della rivincita del 15 marzo allo stadio Maradona. Fuori dal campo tira una brutta aria.

FONTE: la repubblica/napoli - marco azzi