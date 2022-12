E' morto l'onorevole Antonio Mazzone: dall'opposizione al sistema

E' andato avanti l'avvocato Antonio Mazzone, storico esponente della destra partenopea, più volte consigliere comunale a Napoli e regionale della Campania, deputato del Movimento Sociale nella IX legislatura, parlamentare europeo del Movimento Sociale Italiano. Avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 19 dicembre del 1934.

Come racconta in Passione Politica, un libro da lui scritto alcuni anni fa, curato dal collega Alessandro Sansoni, entrato per la prima volta in una sezione politica del Movimento Sociale Italiano a 16 anni, ha sempre percorso dall'interno, la storia della destra napoletana ed italiana, senza banalizzazioni e senza estremizzazioni. Dall'esperienza del partito di opposizione al sistema incarnato dal Movimento Sociale a quella della destra di governo incarnata da Alleanza Nazionale, da Almirante a Romualdi, da Fini a Berlusconi, passando per Roberti, Achille Lauro, Michelini. Nel 1977 fu tra i fondatori di Radio Fiamma, tra i primi a comprendere a destra, dell'importanza della radio come strumento di diffusione del pensiero politico del partito.

Ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane e Presidente di Poste Vita, è stato più volte eletto presidente del Circolo Nautico Posillipo.