Montesano "balla sotto le stelle" con la maglietta della X mas: espulso

No Vax impenitente, l'attore Enrico Montesano - un passato a sinistra come consigliere comunale romano del Pds prima ed europarlamentare poi - ha da tempo virato decisamente a destra. Lo conferma la maglietta total black con il motto dannunziano "Memento audere semper", che ha dato il nome alla flottiglia del comandante Borghese nella Repubblica sociale stampato sulla schiena. La t-shi rtindossata per le prove di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera su Rai1, ha attirato l'attenzione di una delle giurate, Selvaggia Lucarelli, che ha denunciato l'accaduto su Twitter. E pronte sono scattate le sanzioni: Montesano espulso dalla gara. L'attore si è scusato: lui colleziona magliette e non si è reso conto ...



Enrico Montesano nella bufera dopo la denuncia di Selvaggia Lucarelli. L'attore, tra i concorrenti dell'attuale edizione di "Ballando con le stelle", è stato sorpreso ad allenarsi in sala da ballo con la maglia della "Decima mas", squadriglia che durante la seconda guerra mondiale combatteva insieme a nazisti e fascisti e simbolo usato dai nostalgici del terzo Reich. Enrico Montesano nella bufera dopo la denuncia di Selvaggia Lucarelli. L'attore, tra i concorrenti dell'attuale edizione di "Ballando con le stelle", è stato sorpreso ad allenarsi in sala da ballo con la maglia della "Decima mas", squadriglia che durante la seconda guerra mondiale combatteva insieme a nazisti e fascisti e simbolo usato dai nostalgici del terzo Reich.

«Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo», ha scritto Selvaggia Lucarelli su Twitter. A chi le chiede perché non glielo ha fatto notare nella diretta di sabato sera, Lucarelli risponde: «Non me ne ero accorta».

Tra i commenti al tweet della giornalista c'è anche quello di Fiorella Mannoia. «Ma sì, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guarda'», ha scritto ironica.

Enrico Montesano era già stato attaccato da Selvaggia Lucarelli per la sua posizione No vax. «Ballando è bello perché se anche tu hai dei problemi pregressi con una persona, che in questo caso riguarda tutte le cose terribili che tu hai detto negli ultimi due anni, seduta qui una persona si dimentica tutto - ha detto la giornalista durante la puntata - O meglio, me lo ricordo, ma mi focalizzo sul ballo e devo dire che c’è mestiere. Quello adulto e vaccinato sei tu qui dentro, tra tutti quanti, eh Montesano?». Milly Carlucci aveva invece accolto con emozione l'arrivo dell'attore nel programma: «Lui è il protagonista del cinema, del teatro e della televisione, portarlo qui è un contributo aggiuntivo per il programma». Montesano aveva fatto notizia durante la pandemia per la sua partecipazione ad alcune manifestazioni nelle quali si protestava contro il Green pass.

FONTE: Leggo