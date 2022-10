Tisci: quando io e Giorgia ci iscrivemmo al FdG, Lollobrigida era già un leader

Allora, la prima volta che io sono entrato in Via della Scrofa, Lollobrigida era già uno dei "grandi" di Azione Giovani, uno dei capi dei "gabbiani", era già un dirigente nazionale di Ag quando la mia generazione (che poi è la stessa di Giorgia) iniziava ad affacciarsi alla politica nazionale.

Il compito di un giornalista è conoscere le notizie e, quindi, io non posso credere che La Repubblica non abbia gli strumenti per conoscere questi fatti.

Semplicemente il giornale della sinistra italiana gioca a fare "ammuina" per gettare fango sulla destra.

No, il caso di Lollo non è nepotismo ma la conseguenza logica di persone che, facendo politica insieme, hanno costruito anche la propria vita privata con le persone con cui condividevano gli spazi della politica.

Lollo, quando si è fidanzato con Arianna Meloni non avrebbe mai immaginato che la sorella sarebbe diventata Presidente del Consiglio.

Tutto questo La Repubblica lo sa ma lo omette, del resto il compito di alcuni giornalisti e distinguere il ve ro dal falso e pubblicare il falso.