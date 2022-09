Giornalista napoletano minacciato e aggredito a San Siro

Da www.calcionapoli24.it

Episodio vergognoso al termine di Milan Napoli 1-2, partita di Serie A ieri sera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Nel post partita di Milan-Napoli, il giornalista napoletano Marco Lombardi, inviato di CalcioNapoli24 a Milano, è stato avvicinato da un tifoso del Milan che ha provato ad intimidirlo ed ha tentato il contatto fisico.

Il tifoso del Milan si è avvicinato con la scusa di un'intervista ed ha inveito contro il nostro giornalista, urlandogli frasi razziste e venendo portato via con la forza dai propri amici quando stava per succedere il peggio.

Complimenti al nostro Marco Lombardi e all'operatore di ripresa Emanuele Bernardo per come hanno gestito la situazione. Denunceremo l'accaduto alle autorità competenti, affinché non debba accadere mai più una cosa del genere