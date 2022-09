Blitz Casapound a Palazzo Marino, Cassazione dispone appello bis per Polacchi

La Cassazione annulla la condanna in appello a un anno di reclusione e ordina un processo bis pereditore died esponente di, nel processo per i fatti di Palazzo Marino del 2017. A darne notizia è lo stesso Polacchi: "Ieri - fa sapere in una nota - ci è arrivata la comunicazione della decisione della Cassazione di annullare della sentenza di condanna per i fatti di Palazzo Marino risalenti al 2017. Non ne conosco ancora la motivazione ma il processo di appello bis sarà un’ulteriore occasione per poter dimostrare la falsità delle accuse che mi sono state rivolte: il sottoscritto non è colpevole dell’accusa mossa dal pubblico ministero e porterò nuovamente davanti ai giudici la mia posizione”.