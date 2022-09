A Vinciguerra non è piaciuto "L'ergastolano" di Paolo Morando

. Lo apprendo da un suo articolo ospitato dal blog di Andrea Carancini e apparso in rete ancora il 3 agosto, ma in cui mi sono imbattuto solo ora. Dalla sua cella di Opera, Vinciguerra scrive così:

Nessun problema: la risposta, anche se ancora non è pubblica, a Morando, Casson e diffamatori vari è già pronta e risulterà convincente anche per gli scettici, anche per coloro che sono caduti nella trappola e magari hanno creduto a quanto scritto dai due".

Diciamolo subito: un coacervo di menzogne, calunnie ed insinuazioni che hanno immediatamente trovato eco su quotidiani come “La Repubblica” che, fin dai suoi esordi, si è sempre distinta in disinformazione e fake news.

"Dopo l’attacco giudiziario e penitenziario non poteva non giungere quello mediatico iniziato con la stampa del libro L’Ergastolano, a firma di tale Paolo Morando che lo ha scritto con la consulenza ed i suggerimenti dell’ex magistrato Felice Casson.

In attesa di quando questa annunciata risposta sarà pubblica, preciso solo che Vinciguerra sa bene chi sia "tale Paolo Morando", visto che ci siamo scritti più volte e che il 27 gennaio 2022 mi ha ricevuto in carcere per un'intera mattinata, per la lunga, cordiale e appassionante intervista che appare integralmente (una quindicina di pagine) a chiusura del libro, che gli ho fatto recapitare in carcere il giorno della pubblicazione. E nella pagina dei ringraziamenti, il suo nome è ovviamente il primo.

Paolo Morando