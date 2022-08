Forza Nuova ha presentato il simbolo per le elezioni politiche, all'interno la "cimice" di APF il gruppo europarlamentare composto dagli eurodeputati esteri che permette a FN di non raccogliere le firme necessarie per i movimenti che non hanno rappresentanza parlamentare.

Il simbolo é stato consegnato al Viminale in data odierna e nel pieno rispetto dei termini previsti, dal segretario nazionale Roberto Fiore