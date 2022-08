Non basta l'apparentamento con l'Afp. Forza nuova esclusa in Veneto

Escluse le liste di Forza Nuova in Veneto. Il colpo di scena in Corte d’Appello a Venezia potrebbe pregiudicare la presenza del movimento nazionalrivoluzionario anche nel resto d’Italia. Da due giorni sono in corso i controlli sul rispetto dei requisiti delle liste per le elezioni del 25 settembre prossimo.

Roberto Fiore lunedì aveva annunciato soddisfatto: «Abbiamo presentato liste in tutta Italia, a dimostrazione del fatto che il movimento non è stato sciolto, è vivo e riparte al contrattacco». Ma vediamo perché per la Corte d’Appello, a Venezia, le liste presentate non avevano i requisiti richiesti.

Forza Nuova non ha raccolto le firme richieste invocando la norma che tutela le formazioni rappresentate all'Europarlamento. Sotto al nome del partito ha inserito infatti il simbolo di Apf (Alliance for Peace and Freedom), la coalizione internazionale che raggruppa i partiti di stampo neofascista e nazional-rivoluzionario rappresentati all'Europarlamento. Ma per i cancellieri della Corte d’Appello questa interpretazione non regge.

Annuncia ricorso Luca Leardini, segretario veneto di Forza Nuova. «Soprattutto vogliamo vedere se tutte le Corti d’Appello daranno la stessa interpretazione».