La smentita di Alemanno: non mi candido, con nessuno

Non c’è nessuna candidatura per quanto mi riguarda, né con Italexit né con altre liste. Non penso che sia serio esprimere una candidatura senza un percorso di confronto e di avvicinamento attento e approfondito. Ho annunciato il mio allontanamento dal centrodestra pochi giorni fa, dopo un travaglio durato mesi, mi sto ora confrontando con tanti altri militanti politici provenienti da destra che non si ritrovano nelle posizioni liberiste e favorevoli all’invio di armi in Ucraina. Vedremo se tutto questo ci porterà a sostenere Italexit, ma comunque senza ipotizzare candidature che avrebbero il sapore di accomodamenti personali.