E a sorpresa arriva la solidarietà di Adinolfi a Dugin

(ANSA) - "Solidarietà mia e di tutta Alternativa per l'Italia ad Aleksandr Dugin, oggetto di un attentato vile che ha ucciso l'adorata figlia Darya. Ho condiviso con lui più di una battaglia nel corso di trasmissioni televisive italiane in cui è stato dileggiato per aver offerto il punto di vista di un russo colto. Ormai si pagano prezzi enormi per avere idee difformi". Così Mario Adinolfi, cofondatore e capolista al Senato di Alternativa per l'Italia esprime il suo cordoglio per l'uccisione della figlia dell'ideologo del putinismo.

(umt) Uno normalmente dovrebbe chiedersi come mai un "teocon" come Adinolfi solidarizzi con il pagano eurasiatista che liquida l'Occidente come regno dell'Anticristo. Noi però ci ricordiamo che API nasce da una strana congiunzione tra il Popolo della famiglia e il transfuga di CasaPound, il n.2 storico, Simone di Stefano. Che aveva dato vita a un movimento Exit per fare rotta su Paragone ma è rimasto bruciato perché poi l'ex grillo-leghista ha candidato la star delle tartarughe frecciate ...