Vigevano, "Sei vergine come Cicciolina". Poi il leghista si scusa con la grillina

Marco Cividati, consigliere comunale della Lega a Vigevano, ha inviato le sue scuse a Silvia Baldina del M5s che lunedì, in commissione consiliare, aveva apostrofato: «Sei vergine come Cicciolina». «Non ho mai avuto intenzione di attaccare nessuno – scrive Cividati – men che meno una donna che stimo e apprezzo. Il mio era un commento di carattere strettamente politico, una critica da avversario di partito che avrei indirizzato con quella stessa metafora e in quel contesto anche a un uomo. Nulla di personale nei confronti della collega con la quale mi scuso per il malinteso».Intanto però l’intera minoranza ha chiesto le immediate dimissioni del consigliere e della presidente della commissione, Daniela Carignano, leghista, che non è intervenuta. Dal canto proprio Silvia Baldina chiarisce di non aver ricevuto personalmente le scuse e il M5s ha emesso un lungo comunicato che stigmatizza l’atteggiamento leghista. «Spero in un chiarimento – così il sindaco leghista Andrea Ceffa – Credo non ci fosse l’intenzione di offendere. Nel confronto politico non di deve mai arrivare alle offese personali».