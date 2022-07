Torino, No Nato, NO UE e NO Euro, il manifesto di Forza Nuova 

I militanti di Forza Nuova nella notte hanno effettuato un'affissione in tutta Torino per sensibilizzare i cittadini a dire no alla Nato, no all’UE e no all’Euro.

Lo comunica in una nota, diffusa alla stampa, il coordinatore regionale Luigi Cortese precisando: "mentre in Europa si palesa sempre di più una crisi energetica e la recessione economica, dovute alle speculazioni effettuate dall'alta finanza sulle materie prime come grano, petrolio e gas, fondamentali per la produzione industriale e alimentare europea e mondiale. L’Italia viene trascinata, dalla Nato e dall’UE, in una guerra non sua e che nessuno né capisce i reali motivi. Le sanzioni volute da Nato e UE non solo non hanno sortito alcun effetto all’economia della Russia, ma hanno provocato un bumerang che ha portato gli stati, che le hanno emanate, a pagare enormi conseguenze economiche e finanziarie che alla fine sono ricadute sui cittadini. Questa situazione infine è stata utilizzata dalle multinazionali per effettuare aumenti ingiustificati dandone la colpa alla situazione geo politica in Europa, ma ormai è palese che i rincari subiti dai cittadini sono frutto di una speculazione economica finanziaria coperta e avallata dalla Nato e dall’UE. Per questo, conclude Cortese, forza Nuova invita tutti ad unirsi per creare l’alternativa di popolo a questa politica asservita all’UE e alla Nato, lottare insieme per rompere la gabbia dell’UE uscire dall’Euro per riconquistare la democrazia e lo Stato Sociale.





No UE, No Euro, No Nato.

Si ad un Italia Sovrana e Libera